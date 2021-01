Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Weyher in der Pfalz - Einbruch in Wohnhaus

Edenkoben (ots)

In der Zeit vom 20.01.2021, 19:00 Uhr, auf den 21.01.2021, 13:00 Uhr, brachen unbekannte Täter gewaltsam über die Kellertür in ein Einfamilienhaus in der Jakob-Ziegler-Straße in Weyher in der Pfalz ein. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Jakob-Ziegler-Straße in Weyher in der Pfalz gesehen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Edenkoben entgegen.

