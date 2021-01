Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebstahl aus Fahrradkorb

Germersheim (ots)

Am Freitag entwendeten vermutlich zwei Personen Einkäufe aus dem Fahrradkorb einer 65-jährigen Germersheimerin. Die Frau stellte ihr Fahrrad im Fahrradständer des Penny-Marktes in der Friedrich-Ebert-Straße ab. Eine gelbe Tüte mit bereits getätigten Einkäufen ließ die Frau in ihrem Fahrradkorb liegen, während sie in dem Supermarkt einkaufen ging. Als sie vom Einkaufen zurückkam, fehlte die gelbe Tüte mitsamt Inhalt. Im Rahmen der Ermittlungen konnte ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes einen Hinweis auf zwei amtsbekannte Personen geben. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

