POL-PDLD: Gommersheim - Vermeintliches Gewinnversprechen

Heute Morgen gegen 09.30 Uhr erhielt ein 72 Jahre alter Mann einen Anruf, dass er 39.000 Euro gewonnen hätte. Für den Transport des Gewinns wären allerdings 900 Euro fällig, die über Gutscheine bezahlt werden sollten. Der Mann beendet das Telefonat und informierte die Polizei. Die Polizei warnt: Niemals sollte Geld ausgegeben werden, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern. Zusagen am Telefon sollten in keinem Fall gemacht werden. Auch persönliche Daten wie Kontodaten, Adressen oder ähnliches sollten telefonisch niemals preisgegeben werden. Im Zweifelsfall sollten sich die Angerufenen mit der Polizei in Verbindung setzen.

