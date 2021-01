Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Freimersheim - Brennender Baum

Freimersheim (ots)

Über einen brennenden Baum wurde gestern Nachmittag (21.01.2021, 16.30 Uhr) die Polizei im Waldbereich des Sportplatzes in Kenntnis gesetzt. Unbekannten hatten diesen in Brand gesetzt, weshalb die Feuerwehr hinzugerufen wurde. Von den Feuerteufeln fehlt jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 entgegen. Bereits am 02. Dezember letzten Jahres wurde ein Baum in der Gemarkung "Am Rebenmeer" in Kirrweiler angezündet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



