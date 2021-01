Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - geflüchtet und trotzdem verloren

Germersheim (ots)

Gestern Nachmittag fiel den Beamten bei ihrer Streifenfahrt der Fahrer eines sogenannten Pocket Bikes in der Hinteren Grabengasse ins Auge. Da diese "Motorräder" in der Regel nicht für den öffentlichen Straßenverkehr ausgelegt und zugelassen sind, sollte der Fahrer umgehend kontrolliert werden. Er missachtete jedoch die Anhalte Signale der Polizei und flüchtete mit seinem wendigen Zweirad. Dies gelang ihm zunächst auch. Im Rahmen weiterer Ermittlungen führte die Spur dann zu einem Wohnhaus in der Hinteren Grabengasse. Dort konnten die Beamten sowohl das Pocket Bike als auch den geflüchteten Fahrer antreffen. Schnell wurde dann der Grund für die Flucht bekannt. Das Fahrzeug war nicht für den öffentlichen Verkehr zugelassen und er selbst hatte keinen Führerschein. Sein Pocket Bike wurde sichergestellt und auf den 18-jährigen jungen Mann kommen gleich mehrere Strafanzeigen zu.

