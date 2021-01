Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gasleitung beschädigt durch Bauarbeiten in Hagenbach

L540/ Kreisel

Hagenbach (ots)

Am 21.01.2021 wurde gegen 15:15 Uhr eine Hochdruckgasleitung eines Gasversorgers aus der Pfalz bei Bauarbeiten beschädigt. Das Gas trat aus dem beschädigten, unterirdischen Rohr mit lauten Zischgeräuschen aus. Durch die hinzugezogene Polizei wurde weiträumig abgesperrt. Da die Einsatzstelle an einem Verkehrsknotenpunkt lag, kam es aufgrund der Straßensperrungen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr. Ermittlungen zur Ursache wurden eingeleitet. Zu Gefahren für die Bevölkerung kam es nicht. Ebenso wurden keine Menschen verletzt. Die beschädigte Leitung konnte durch sofort eingeleitete Maßnahmen des Gasversorgers geschlossen werden, die Arbeiten für die Reparatur wurden sofort begonnen und dürften bis in die Abendstunden noch andauern.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Wörth

Telefon: 07271-92210

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell