Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Gartenlaube

Gossersweiler-Stein (ots)

In der Zeit von 16.01. und 20.01.2021, brachen Unbekannte in Gossersweiler-Stein, zwischen Südring und Im Frontal, in eine Gartenlaube ein. Die Täter wurden beim Abtransport von zwei Elektrogeräten offensichtlich gestört, sodass sie ohne die Beute flüchteten. Es entstand geringer Sachschaden. Zeugen, die in dem Bereich zwischen 16. und 20.01.2021 Personen festgestellt haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

