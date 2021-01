Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Verkehrsunfallflucht ... und vieles mehr

Landau (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag fuhren zwei bislang unbekannte Jugendliche in der Horstschanze mit einem Auto gegen eine Straßenlaterne und ergriffen anschließend die Flucht. Einige Tage vor diesem Vorfall hatte der Bruder des Autobesitzers den Schlüssel des Wagens verloren. Dieser Schlüssel wurde vermutlich durch die Jugendlichen aufgefunden, welche in der vergangenen Nacht gegen 1.00 Uhr mit dem Auto zu einer Spritztour starten wollten. Vermutlich aufgrund mangelnder Fahrpraxis setzte der Fahrer nach dem Anfahren das Auto gegen eine Straßenlaterne. Der Fahrzeugbesitzer, durch den Lärm aufmerksam geworden verfolgte zunächst die beiden flüchtenden Jugendlichen, verlor diese jedoch aus den Augen. Die beiden werden wie folgt beschrieben: 1. Täter: ca. 13 Jahre alt, lange Haare; 2. Täter: ca. 16 Jahre alt, kurze Haare; einer der beiden sei mit einer beigefarbenen Jacke und der andere mit einer schwarzen Jacke bekleidet gewesen. Zeugen die Hinweise zu Tat oder den Tätern geben können werden gebeten sich bei der Polizei unter 063412870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

