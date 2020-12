Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Zigarettenautomat abgerissen und aufgebrochen.

LippeLippe (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag rissen Unbekannte in der Flurstraße einen Zigarettenautomat aus dem Erdreich, brachen ihn auf und stahlen die Zigaretten. Vermutlich nutzten die Täter einen Anhänger, der in der Straße Weberplatz gestohlen wurde, um den Automaten aus dem Boden zu ziehen. Der Anhänger wurde durch Zeugen in Tatortnähe beschädigt aufgefunden. Zur Schadenshöhe ist noch nichts bekannt. Wer Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise zu möglichen Tätern geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2.

