Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Parkende Wagen beschädigt - Zeugen gesucht.

LippeLippe (ots)

Am Dienstagmittag, etwa um 13:25 Uhr, fuhr ein 49-Jähriger auf der Straße Neustadt in Richtung Hornsche Straße. Ihm kam ein dunkler PKW entgegen, der auf seinem Fahrstreifen fuhr, so dass er ausweichen musste. Dabei beschädigte er mit seinem LKW zwei am rechten Fahrbahnrand geparkte Autos. Der Sachschaden liegt bei rund 18 000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverlauf und zu dem dunklen PKW geben können, informieren bitte das Verkehrskommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231 6090.

