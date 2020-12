Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Unfallbeteiligter von Auffahrunfall gesucht.

LippeLippe (ots)

Am Mittwoch gegen 12:50 Uhr musste ein Autofahrer verkehrsbedingt auf der Bahnhofstraße kurz vor der Kreuzung zur Werler Straße warten, als ihm ein weißer Wagen hinten auffuhr. Da der 61-Jährige nicht an der Stelle stehen bleiben konnte, fuhr er in die Werler Straße ab, um sich mit dem anderen Fahrzeugführer zu treffen. Der folgte jedoch nicht, sondern fuhr in unbekannte Richtung davon. Am schwarzen BMW des 61-Jährigen entstand ein Schaden von rund 3500 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den weißen Wagen geben können, informieren bitte das Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222 98180.

