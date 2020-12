POL-LIP: Lemgo. LKW streift Radfahrer - Zeugen gesucht.

Polizei Lippe

Am Mittwochnachmittag wurde ein 77-jähriger Radfahrer im Steinweg bei einem Verkehrsunfall verletzt. Der Mann war gegen 15:15 Uhr in Richtung Innenstadt unterwegs, als ein LKW ihn überholte. Das Fahrzeug streifte vermutlich den Fahrradlenker, wodurch der Radfahrer die Kontrolle verlor und stürzte. Der LKW fuhr davon. Der 77-jährige Lemgoer wurde leicht verletzt und musste zur Behandlung ins Klinikum gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro. Das Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen bittet Zeugen, die Hinweise auf den LKW geben können, sich unter 05222 98180 zu melden.

Menschen auf Fahrrädern oder Pedelecs werden immer wieder in gefährliche Situationen gebracht, da motorisierte Verkehrsteilnehmende den notwendigen Abstand nicht einhalten. Ein Abstand von 1,5 bis 2 m beim Überholen muss zur Sicherheit der Zweiradfahrenden unbedingt eingehalten werden. Im Zweifel halten Sie bitte lieber mehr Abstand als zu riskieren, dass schwächere Verkehrsteilnehmende bei Unfällen schwer verletzt werden. Ein Unterschreiten des notwendigen Seitenabstands kann mit einem Bußgeld von bis zu 100 Euro geahndet werden.

