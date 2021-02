Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210201-3: Raub auf Auslieferungsfahrer eines Restaurants scheiterte - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

In Zeiten des bargeldlosen Zahlungsverkehrs erlangten zwei Räuber bei ihrem Vorhaben kein Bargeld.

Zwei Räuber schmiedeten den Plan, einen Auslieferungsfahrer, der am Samstagabend (30. Januar) um 20:15 Uhr in der Otto-Hahn-Straße erschien, auszurauben. Die Täter packten den Mann (20) am Arm und forderten die Herausgaben von Bargeld. Nach dem Hinweis, dass das bestellte Essen bereits online bezahlt worden ist, entlud sich die Aggressivität zunächst gegen die Essensbox, die aufgrund eines Schlages samt Essen zu Boden fiel. Im Anschluss schlugen die Täter den 20-Jährigen ins Gesicht. Er erlitt leichte Verletzungen. Die Täter flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung.

Einer war 20 bis 25 Jahre alt, 180 bis 190 Zentimeter groß und von dicker Statur. Er hatte blondes Haar und einen kurzen Kinnbart. Der Mittäter war 19 bis 21 Jahre alt, 170 bis 175 Zentimeter groß und von dünner Statur. Er hatte lange schwarze Haare, die nach hinten gegelt waren.

Zeugen werden gebeten, sich mit ihren Hinweise telefonisch unter 02233 52-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 21 in Bergheim zu wenden. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell