Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210201-2: Einbrecher öffneten Tresor eines Schnellrestaurants - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Unbekannte Täter haben die Nebeneingangstür eines Fast-Food-Restaurants aufgebrochen und im Anschluss eine Innenwand, vor der ein Tresor stand, durchbrochen. Am Sonntag (31. Januar) gelangten die bislang unbekannten Tatverdächtigen in ein Schnellrestaurant an der Stiftsstraße. In der Zeit von 02:00 Uhr bis 07:15 Uhr durchbrachen sie mit einem Vorschlaghammer eine Innenwand, in der ein Tresor verankert war. Nachdem die Täter ein Loch in die Wand schlugen, flexten sie mit einem Winkelschleifer die Rückwand des Tresors auf. Ob die Täter Beute machten, ist bislang unbekannt. Neben viel Baustaub hinterließen die Täter auch einige ihrer Werkzeuge am Tatort. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 bitten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen in der oben genannten Tatzeit auf der Stiftsstraße gemacht haben, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell