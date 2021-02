Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210201-5: Schläger beanspruchten Territorium für sich - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Mehrere Männer schlugen und traten auf einen Bahnreisenden ein. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Anwohner des Eichweges an der KVB-Haltestelle Brühl-Badorf hörten Freitagnacht (29. Januar) um 23:40 Uhr lautes Geschrei auf der Straße. Sie trafen auf einen verletzten 27-Jährigen. Seinen Angaben zufolge ist er bereits während der Bahnfahrt der Linie 18 von Brühl - Mitte aus von fünf bis sechs Männern im Alter zwischen 20 und 25 Jahren angepöbelt worden. Sie fragten ihn offenbar, was er hier wolle. Gemeinsam habe man die Bahn in Badorf verlassen. Die Gruppe junger Männer schlug und trat dann wahllos auf den 27-Jährigen ein und flüchtete anschließend in Richtung Otto-Wels-Straße. Nähere Angaben erlangten die Beamten nicht. Der Verletzte selbst lehnte eine ärztliche Behandlung ab.

Die Polizei sucht zur Sachverhaltsklärung weitere Zeugen, die Angaben zu den Geschehnissen machen können. Sie werden gebeten, sich unter Telefon 02233 52-0 zu melden. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell