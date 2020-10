POL-AA: Ostalbkreis: Vermisstensuche und gefährliches Überholmanöver

Polizeipräsidium Aalen

Sulzbach-Laufen: Vermisstensuche

Zwischen Sonntagabend, 21.30 Uhr und Montagmorgen wurden Suchmaßnahmen nach einem 18-Jährigen durchgeführt. Es bestand die Möglichkeit, dass dieser sich in einer gesundheitlichen Notlage befinden könnte. Bei der Suche waren neben mehreren Streifenbesatzungen auch die Rettungshundestaffel sowie ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Der junge Mann konnte schließlich gegen 9.15 Uhr wohlauf von Angehörigen aufgegriffen werden.

Lorch-Waldhausen: Gefährlich rechts überholt

Auf der B29 in Fahrtrichtung Stuttgart, kurz vor der Anschlussstelle Lorch-Waldhausen ereignete sich am Sonntagnachmittag ein gefährliches Überholmanöver. Der Fahrer eines blauen VW Golf fuhr gegen 15.40 Uhr eine beigen BMW dicht auf, überholte danach rechts und zog danach knapp vor dem BMW wieder nach links. Verkehrsteilnehmer, die das gefährliche Manöver beobachten konnten, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 in Verbindung zu setzen.

