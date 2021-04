Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Berauscht und ohne Versicherung mit E-Scooter unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 23.04.2021 wurde gegen 16:40 Uhr ein 25-Jähriger aus Neustadt/W. durch Beamte der Polizeiinspektion Neustadt, aufgrund des fehlenden Versicherungskennzeichen an dessen E-Scooter, in der Gartenstraße in Neustadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Zu Beginn der Kontrolle nannte der Mann zunächst den Namen seines Bruders, gab jedoch wenig später an, dass er die Beamten angelogen habe. Nachdem die korrekten Personalien des Mannes erhoben waren, konnten bei diesem drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Da er einem Drogenvortest vor Ort nicht zustimmte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Seinen E-Scooter musste der 25-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen nach Hause schieben.

Den Neustadter erwarten nun neben der Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz weitere Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell