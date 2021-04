Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Körperverletzung auf der Welsch-Terrasse - Hintergründe noch unklar

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am späten Abend des 23.04.2021 wurde die Polizei Neustadt zunächst über eine Personengruppe an der sogenannten Welsch-Terrasse in Neustadt/Weinstraße informiert. Als die Funkstreifenwagenbesatzung an der Örtlichkeit eintraf wurde entgegen der Erstmeldung jedoch mitgeteilt, dass es zu einem Körperverletzungsdelikt zwischen zwei männlichen Personen gekommen ist. Hierbei kam es zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen einem jungen Paar. Als sich das streitenden Paar beruhigt hatte, begab sich dieses in ihr Fahrzeug um nach Hause zu fahren. Dieses Vorhaben wurde durch einen 21-jährigen Tatverdächtigen unterbunden, indem dieser sich an den PKW des Geschädigten begab und diesem mehrfach mit der Faust in das Gesicht schlug. Danach flüchtete der Tatverdächtige mit weiteren Personen in unbekannte Richtung. Der Geschädigte wurde durch die Tat leicht verletzt. Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand weiterer Ermittlungen. Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neustadt/W. unter der Telefonnummer 06321 8540 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

