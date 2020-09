Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Raub auf Tankstelle

Rösrath (ots)

Am Dienstag (08.09.) überfiel ein Unbekannter eine Tankstelle auf der Kölner Straße und erbeutete unter vorgehaltener Waffe einen Betrag im mittleren dreistelligen Bereich.

Der Täter betrat gegen 14:25 Uhr die Tankstelle und forderte eine Packung Zigaretten von der Kassiererin. Als sich diese umdrehte, um die Ware aus dem Regal zu holen, zückte der Täter eine Waffe und forderte die Angestellte auf, die Kasse zu öffnen und sich auf den Boden zu legen. Der Täter hielt das Opfer am Boden, griff in die Kasse und entfernte sich anschließend fußläufig entlang der Kölner Straße in Richtung Köln.

Der Täter soll männlich, schlank, circa 40 Jahre alt und 175cm groß sein. Das Erscheinungsbild entspricht dem osteuropäischen Typ. Der Täter trug Mund-Nasen Schutz, durch den sich ein leichter Bart und eine schmale Nase abzeichneten. Er sprach gebrochen Deutsch und trug zum Tatzeitpunkt einen blauen Overall und eine graue Mütze. Außerdem führte er eine dunkle Sporttasche mit sich. Auffällig: Die Kleidung des Unbekannten war mit weißen Farbflecken übersäht.

Die Polizei RheinBerg bittet um Hinweise: Wer kann Angaben zu der oben genannten Person machen? Sachdienliche Hinweise bitte an 02202 205 -0. (ma)

