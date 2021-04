Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Nächtliche Fahrt endet mit Unfall und Führerscheinentzug

Neustadt/Weinstraße (ots)

In den frühen Morgenstunden des 25.04.2021, gegen 00:15 Uhr, befuhr ein 26-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Lambrecht mit seinem Fahrzeug die Weinstraße in 67434 Neustadt-Hambach in Fahrtrichtung Dammstraße. Im Bereich der dortigen Linkskurve verlor der junge Mann vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Hausvorsprung und einer Sandsteinmauer. An den Gebäuden, sowie an dem Fahrzeug entstand nicht unerheblicher Sachschaden in einer Gesamthöhe von circa 9500EUR.

Das Fahrzeug des 26-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Der Führerschein des Mannes wurde aufgrund des Verdachts einer Verkehrsstraftat sichergestellt und zur weiteren Entscheidung an die zuständige Staatsanwaltschaft gesandt.

Neben dem Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs muss sich der Fahrzeugführer zudem in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten, da dieser mit seinem nächtlichen Ausflug gegen die aktuell geltende Ausgangssperre verstoßen hat.

