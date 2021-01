Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Gasgeruch in der Hangstraße

Sprockhövel (ots)

Am Dienstag löste das Gaswarngerät des Rettungsdienstes bei dem Betreten eines Gebäudes in der Hangstraße aus. Daraufhin wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 3.00 Uhr alarmiert. Auch die CO-Warngeräte der Feuerwehr schlugen aus. Daraufhin wurden die Bewohner des Hauses evakuiert und in einem Feuerwehrfahrzeug betreut. Die Einsatzkräfte kontrollierten das Gebäude sowie ein Nachbargebäude mehrfach von außen und innen sowie die gemeinsame Heizungsanlage. Ein Defekt der Heizungsanlage konnte ausgeschlossen werden. Die erhöhten Messungen konnten auf eine Wohnung eingegrenzt werden und waren auf das Nutzerverhalten eines Bewohners zurückzuführen. Diese Wohnung wurde belüftet. Eine Person musste mit Symptomen einer CO-Vergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die evakuierten Bewohner konnten anschließend wieder zurück in ihre Wohnungen. Der Einsatz der Feuerwehr Sprockhövel endete gegen 4.20 Uhr.

