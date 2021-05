Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfall zwischen Alme und Ringelstein

Brilon (ots)

Ein 53-jähriger Mann aus Delbrück kam am Sonntagnachmittag gegen 14.45 Uhr mit seinem Motorrad zu Fall. Auf der L 637 war er in Richtung Ringelstein unterwegs. Im Bereich einer Linkskurve verlor er aus unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell