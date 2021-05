Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Schmallenberg-Westfeld (ots)

Am Freitag, 07.05.2021 ereignete sich um 21:35 Uhr auf der Winterberger Straße in Schmallenberg-Westfeld ein Verkehrsunfall bei dem insgesamt sechs junge Erwachsene verletzt wurden. Ein 24jähriger Schmallenberger befuhr mit seinem Audi die Winterberger Str. aus Fahrtrichtung Ohlenbach und beabsichtigte in Westfeld nach links auf den Parkplatz des Sportplatzes abzubiegen. Ein nachfolgender, ebenfalls, 24jähriger Schmallenberger konnte mit VW Golf nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Audi auf. Durch den Zusammenstoß kam der Audi nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen ein Verkehrszeichen und anschließend gegen einen Baum und kam hier zum Stehen. Der Fahrer des Audi sowie zwei weitere Insassen im Alter von 20 und 19 Jahren wurden schwer verletzt, ein 23jähriger Beifahrer wurde leicht verletzt. Der Fahrer des VW Golf und sein 23jähriger Beifahrer wurden ebenfalls leicht verletzt. Alle Verletzten wurden in die umliegenden Krankenhäuser Meschede, Lennestadt, Winterberg und Bad Berleburg gebracht. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme und nachher zur Reinigung der Fahrbahn voll gesperrt werden. (ko)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell