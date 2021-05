Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfall mit verletzter Frau

Marsberg (ots)

Ein Lkw und ein Auto stießen am Donnerstagmorgen auf der Fürstenberger Straße zusammen. Die Autofahrerin erlitt hierbei schwere Verletzungen. Gegen 08.15 Uhr befuhr ein 72-jähriger Lkw-Fahrer die Straße "Am Bruch". Als er in die Fürstenberger Straße abbog, kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 56-jährigen Marsbergerin. Diese war in Richtung Essentho unterwegs. Die schwer verletzte Frau wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer aus Essen blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb der Einmündungsbereich gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.

