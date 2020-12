Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtmoos- Lehen: Wohnungseinbruchsdiebstahl- Polizei bittet um Hinweise!

FreiburgFreiburg (ots)

Im Zeitraum von Samstag bis Sonntag, 19.12.2020 09:30 Uhr- 20.12.2020 10:30 Uhr, ist in Todtmoos- Lehen in eine Wohnung eines Einfamilienhauses eingebrochen worden. Der Bewohner selbst war zur Tatzeit nicht in seiner Wohnung. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde die Eingangstüre aufgehebelt. Zum Diebstahlsschaden kann derzeit noch keine Auskunft erteilt werden. Die Ermittlungsgruppe Einbruch der Kriminalpolizei Waldshut- Tiengen bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder sonstiger Hinweise (Tel. 07741/ 8316-0).

