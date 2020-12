POL-FR: Waldshut- Tiengen: Pkw auf Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes beschädigt- Zeugensuche!

Polizeipräsidium Freiburg

Am Freitag, 18.12.2020, zwischen 15:10 Uhr und 16:10 Uhr, ist auf dem Parkplatz in der Brückenstraße in WT- Waldshut ein Toyota Auris von einem Unbekannten beschädigt worden. Das Fahrzeug war im Untergeschoss des Parkdecks gegenüber den Mutter- Kind- Parkplätzen abgestellt. Am Fahrzeugheck entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Möglicherweise entstand die Delle durch einen Rangiervorgang des gesuchten Fahrzeugführers. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen bittet Zeugen, sich zu melden (Tel. 07751/ 8316-0).

