Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Diebstahl am Hauptbahnhof Karlsruhe

Karlsruhe (ots)

Am Dienstagnachmittag, den 21. Juli2020 gegen 16 Uhr wurde von einer bisher unbekannten Person ein Diebstahl am Bahnhof Karlsruhe begangen. Der 85-jährige Geschädigte meldete dies der Bundespolizei und erstattete Anzeige.

Der Vorfall ereignete sich am Bahnsteig des Hauptbahnhofes Karlsruhe. Die geschädigte Person erkundigte sich nach einer Anschlusszugverbindung und bemerkte hierbei, dass die Geldbörse aus seiner Gesäßtasche entwendet worden war. In seiner Vernehmung gab der Mann an, kurz zuvor eine unbekannte Person in seinem unmittelbaren Umfeld wahrgenommen zu haben. Nach seiner Beschreibung handelte es sich bei dem Unbekannten um eine männliche, 175 cm große Person, schlanker Statur und mit schwarzen Haaren. Eine anschließende Fahndung verlief negativ. In der Geldbörse befanden sich diverse Dokumente, Autoschlüssel und Bargeld. Es ist ein Sachschaden in Höhe von 400 Euro entstanden. Die Bundespolizei hat die Strafanzeige gegen Unbekannt aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise zu der Tat können an die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721-120160 gerichtet werden.

Die Bundespolizei weist darauf hin, stets auf Ihre Wertgegenstände zu achten. Tragen Sie diese nicht offen oder leicht zugänglich bei sich. Halten Sie Abstände zu anderen Personen auch im Sinne der Coronaverordnung ein.

