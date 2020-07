Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Gepäckdieb durch Kontrolle der Bundespolizei aufgeflogen

Mannheim (ots)

Am vergangenen Samstagabend kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Mannheimer Hauptbahnhof einen 22-jährigen Marokkaner. Bei der Kontrolle gab er an, gerade aus Belgien eingereist zu sein. Da sich der junge Mann gegenüber den Beamten nicht ausweisen konnte, wurde er zur Feststellung seiner Identität auf die Wache gebracht. Bei der Durchsuchung seines mitgeführten Gepäcks nach Ausweisdokumenten stellten die Bundespolizisten mehrere Damenkleidungsstücke sowie eine hochwertige Kamera fest. Da der junge Mann sich zunehmend in Widersprüche verstrickte, wurde das Gepäck sichergestellt. Auf Nachfrage bei der Bundespolizei am Flughafen Frankfurt am Main, konnte die Eigentümerin des Gepäcks ermittelt werden, welche zuvor bestohlen worden war. Die sichtlich erleichterte Geschädigte, konnte noch am selben Abend ihre Habe wieder in Empfang nehmen. Da der mutmaßliche Dieb über keine Aufenthaltsberechtigung in Deutschland verfügt, konnte der 22-Jährige nach Abschluss der Maßnahmen die Wache mit einer Ausreiseaufforderung wieder verlassen. Ihn erwartet weiterhin eine Anzeige wegen Diebstahls, unerlaubter Einreise und unerlaubten Aufenthalts.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Jan Döring

Telefon: 0721 12016 - 104

E-Mail: bpoli.karlsruhe.oea@polizei.bund.de

www.polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell