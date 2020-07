Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Bundespolizist auf dem Weg zum Dienst bedroht

Mannheim (ots)

Am heutigen Morgen kam es am Bahnhof Limburgerhof zu Handgreiflichkeiten zwischen einem 19-jährigen Deutschen und einer bisher unbekannten männlichen Person. Ein uniformierter Bundespolizist, der sich auf dem Weg in den Dienst befand, trennte die Kontrahenten und wurde daraufhin selbst von beiden Personen bedroht. Der 19-Jährige stieg daraufhin in die S1 Richtung Mannheim. Der Beamte entschied sich, dem 19-Jährigen in die Bahn zu folgen, um ihn dort einer Kontrolle zu unterziehen. Sein einstiger Rivale verblieb am Bahnsteig und schlug bei Abfahrt des Zuges gegen die verschlossene Tür und beleidigte den Bundespolizisten. In der Bahn widersetzte sich der offenbar alkoholisierte junge Mann zunächst der Kontrolle und drohte dem Beamten selbst eine Festnahme an. Beim Halt in Ludwigshafen versuchte sich der 19-Jährige dann durch Flucht der Situation zu entziehen. Nachdem der Bundespolizist dies erfolgreich verhindern konnte, wurde der Heranwachsende nach Dokumenten durchsucht. Als der Beamte ein Identitätsdokument auffinden konnte, beschuldigte der jungen Mann den Polizisten lauthals des Diebstahls. Weiterhin drohte er, dass er für seine Entlassung sorgen würde. Danach ließ sich er sich zu Boden fallen und schrie durch den Zug, dass er soeben geschlagen worden wäre. Nachdem die Identität des jungen Mannes feststand, durfte dieser seinen Weg fortsetzen. Er bestand jedoch darauf, in der Bahn zu bleiben und bemühte sich um eine Solidarisierung mit anderen Reisenden. Bei Ankunft am Mannheimer Hauptbahnhof bestand er zudem darauf, auf die Wache gebracht zu werden. Einen freiwilligen Atemalkoholtest lehnte er wiederholt ab. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und Vortäuschens einer Straftat.

