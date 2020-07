Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Bundespolizei hilft am Karlsruher Hauptbahnhof

Karlsruhe (ots)

Am Montagabend gegen 18:30 Uhr machten Reisende eine Streife der Bundespolizei auf einen 78-jährigen Mann aufmerksam. Die Beamten stellten den Mann auf dem Boden im Hauptbahnhof sitzend fest. Bei Ansprache durch die Streife machte er einen verwirrten und orientierungslosen Eindruck. Erst durch polizeiliche Maßnahmen konnte der Wohnort des Mannes, ein Altersheim in Bruchsal, ermittelt werden. Nach Rücksprache mit dem Heim war der 78-Jährige dort bekannt und bereits seit mittags unterwegs. Die Beamten brachten ihn zum Taxi und sorgten so dafür, dass er heile nach Hause gekommen ist.

Wenige Stunden später forderte ein weiterer Fall die Hilfe der Bundespolizisten. Vor der Wache saß ein 50-jähriger Mann in einer hilflosen Lage. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung war er nicht mehr in der Lage, seinen Weg alleine fortzusetzen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 4,6 Promille. Zu seiner hilflosen Lage kam ein geschwollenes Auge, zu dessen Ursache sich der Mann nicht äußern wollte. Mittels eines Rettungswagens wurde der Mann schließlich in ein Krankenhaus gebracht.

