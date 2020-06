Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Harrislee - Zwei Dänen übersehen Rotlicht am Bahnübergang - Anzeigen

Harrislee (ots)

Samstagmorgen gegen 09.00 Uhr wurde eine Streife der Bundespolizei im Bereich Harrislee Zeuge eines lebensgefährlichen Fehlverhaltens eines Autofahrers. Der Fahrer eines Audi Q5 mit Anhänger fuhr trotz Rotlicht über den Bahnübergang Industrieweg. Glücklicherweise kam noch kein Zug.

Die Streife stoppte das Gespann und stellte den 50-jährigen dänischen Fahrer zur Rede. Er gab sein Fehlverhalten zu. Er muss mit einem Bußgeldverfahren rechnen (240,- Euro ,2 Punkte, 1 Monat Fahrverbot).

Am Sonntagnachmittag musste eine Streife der Bundespolizei erneut am gleichen Bahnübergang in Harrislee einschreiten. Diesmal befuhr ein BMW X1 diesen Bahnübergang trotz Rotlicht. Die Bundespolizisten stoppten das Fahrzeug. Der 57-jährige Däne muss ebenfalls mit einer Anzeige rechnen.

