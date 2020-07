Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannter Verkehrsteilnehmer fährt gegen Bestattungsfahrzeug und entfernt sich unerlaubt

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (tb: In der Zeit zwischen Donnerstag, 14:00 Uhr und Freitag, 09:00 Uhr wurde auf dem Parkplatz Unterstraße Ecke Gartenstraße das Fahrzeug eines Bestattungsunternehmens abgestellt. Am Freitag Morgen stellte eine Mitarbeiterin dann fest, dass das Fahrzeug an der linken vorderen Seite Höhe Radkasten / Fronststoßfänger in Form von diversen Kratzern beschädigt ist. Zu diesem Schaden ist auch gräulicher und weißer Farbaufrieb an der Schadensstelle festzustellen.

Zu dieser Unfallverursachung hat sich bisher niemand bekannt, sodass ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet worden ist.

Bei Hinweisen zu dieser Tat melden sie sich bitte bei dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Rufnmummer 05063-9010.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell