Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: 74 Meter

Sundern (ots)

Etwa 74 Meter eines Stromkabels entwendeten unbekannte Täter von einer Baustelle auf der Straße "Am Welschberg". Zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 07 Uhr, durchtrennten die Täter das Kabel und rollten die 74 Meter von einer Kabeltrommel ab. Hinweise zu den Tätern liegen bislang nicht vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Sundern unter 0 29 33 - 90 200 in Verbindung.

