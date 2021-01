Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Willroth (ots)

Am Montagabend kontrollierten Polizeibeamte im Rahmen der Streife in der Raiffeisenstraße in Willroth einen PKW, der mit 4 Personen besetzt war. Hierbei stellten sie drogentypische Ausfallerscheinungen bei dem Fahrzeugführer fest. Ihm wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Die drei anderen Fahrzeuginsassen setzten ihre Fahrt mit einem Taxi fort.

