Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht - Fahrerin eines grünen Kleinwagens gesucht

Raubach (ots)

Am Montag kam es um 11:43 Uhr in der Brechhofer Straße in Raubach zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Zeuge beobachtete, wie die Fahrerin eines grünen Kleinfahrzeuges beim Rangieren einen Metallpfosten und eine Mülltonne beschädigte. Anschließend entfernte sich die Unfallverursacherin von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden

Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied







