Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Segeberg/ Boostedt - Polizei klärt Brandserie auf

Bad SegebergBad Segeberg (ots)

Für Aufregung und auch Angst sorgten mehrere Brände, die ab Ende Oktober 2020 im Bereich der Gemeinde Boostedt gelegt wurden. Dabei wurde zu unterschiedlichen Tageszeiten und an verschiedenen Orten neben Papiercontainern und Mülltonnen auch eine Palette mit Grillkohle im Warenlager eines Baumarktes in Brand gesetzt.

Insgesamt entstand nach vorsichtigen Schätzungen ein Sachschaden von mehreren hundert Euro, Personen kamen nicht zu Schaden.

Nach aufwendiger Ermittlungsarbeit ist es der Kriminalpolizei Bad Segeberg in Zusammenarbeit mit den Beamten der Polizeistation Boostedt am vergangenen Montag (07.12.2020) gelungen, einen 13jährigen Jungen aus dem Kreis Segeberg zu überführen, der nach aktuellen Ermittlungsstand für mehrere Taten verantwortlich ist und in den Fokus der Ermittler aufgrund von verwertbaren Hinweisen geriet.

Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes des Kindes werden hier keine weiteren Angaben gemacht.

