POL-SE: Norderstedt - Einbruch in Jugendzentrum - Polizei sucht Zeugen

Am vergangenen Wochenende ist es in der Poppenbütteler Straße in Norderstedt zu einem Einbruch in das dortige Jugend- und Freizeitheimes im Schulzentrum-Süd gekommen.

Am Montagmorgen (07.12.2020) stellten Mitarbeiter der Einrichtung den Diebstahl von Unterhaltungselektronik fest.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich unbekannte Personen gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten.

Die Tatzeit dürfte zwischen Freitag, 04.12.2020, 16:00 Uhr, und Montag, 07.12.2020, 07:00 Uhr, liegen.

Der genaue Wert der erlangten Beute ist noch unklar. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf einen unteren 4stelligen Betrag.

Die Kriminalpolizei in Norderstedt hat Spuren vor Ort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch nimmt die Polizei in Norderstedt unter der Rufnummer 040- 528 06 - 0 entgegen.

