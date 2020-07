Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekanntes Trio hebelt Zigarettenautomaten von Hauswand und flüchtet mit weißem Kastenwagen: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Wesertal (Landkreis Kassel):

Der Diebstahl eines Zigarettenautomaten rief in der Nacht zum heutigen Mittwoch im Wesertaler Ortsteil Oedelsheim die Polizei auf den Plan. Drei bislang unbekannte Täter hatten den Automaten von einer Hauswand gehebelt und anschließend zum Abtransport in einen weißen Kastenwagen geladen. Hierbei wurden die Diebe von einer Zeugin beobachtet, die sofort die Polizei alarmierte. Trotz einer sofort einleiteten Fahndung, an der auch eine niedersächsische Streife beteiligt war, fehlte von den geflüchteten Tätern bereits jede Spur. Die Beamten der Polizeistation Hofgeismar sind mit den weiteren Ermittlungen betraut und erbitten weitere Zeugenhinweise.

Der Diebstahl ereignete sich gegen 02:15 Uhr in der Oberdorfstraße, nahe der Bremer Straße. Nach bisherigem Ermittlungsstand hatten die Täter mitgebrachtes Werkzeug genutzt, um den Automaten von der Wand eines Mehrfamilienhauses zu hebeln. Als die auf die Tat aufmerksam gewordene Zeugin die Diebe ansprach, luden sie den Automaten in einen kleineren weißen Kastenwagen und flüchteten in Richtung Gieselwerder. Das Kennzeichen des Fahrzeugs ist bislang nicht bekannt. Bei den Tätern soll es sich um drei schlanke Männer jüngeren Alters gehandelt haben. Den an der Hauswand entstandenen Schaden beziffern die aufnehmenden Beamten der Polizeistation Hofgeismar auf rund 200 Euro.

Wer in der vergangenen Nacht im Bereich des Tatorts verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise auf die Täter sowie ihr Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Hofgeismar unter Tel.: 05671-99280 oder bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

