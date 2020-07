Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter belästigt Jugendliche in Straßenbahn: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel / Helsa: Ein Unbekannter hat am gestrigen Montagabend in einer Straßenbahn von Kassel nach Helsa offenbar eine Jugendliche sexuell belästigt haben. Die 15-Jährige hatte sich anschließend an die Polizei in Hessisch Lichtenau gewandt und dort Anzeige erstattet. Die weiteren Ermittlungen wegen sexueller Belästigung führen die Beamten des Kommissariats 12 der Kasseler Kripo. Sie suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf den mutmaßlichen Täter geben können. Es soll sich um einen ca. 45 Jahre alten, etwa 1,65 m großen Mann von dünner Statur, mit dunkler Hautfarbe und schwarzen Haare gehandelt haben, der gebrochenes Deutsch sprach und eine dunkle Jogginghose sowie eine lila Mund-Nasen-Bedeckung trug.

Wie die 15-Jährige am Abend bei der Polizei aussagte, war sie gegen 21:35 Uhr am Altmarkt in Kassel in die Straßenbahn Richtung Helsa gestiegen. Auf der Fahrt habe sie der Unbekannte angesprochen und sich neben sie gesetzt. Im weiteren Verlauf habe der Mann sie mit aufdringlichen Fragen belästigt und sie schließlich auch mehrfach unsittlich am Oberkörper berührt. Als der Mann gegen 22 Uhr auch in Helsa ausstieg und ihr offenbar folgte, sei sie aus Angst direkt in die nächste Bahn in Richtung Hessisch Lichtenau gestiegen. Der Unbekannte folgte ihr dabei nicht mehr.

Zeugen, die den Ermittlern des K 12 Hinweise auf den mutmaßlichen Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

