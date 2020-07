Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Ampel beschädigt und Polizisten beleidigt: 15- und 17-Jähriger festgenommen

Kassel (ots)

Fuldatal (Landkreis Kassel):

Was offensichtlich ein Spaß sein sollte, endete in der Nacht zum heutigen Dienstag in Fuldatal-Ihringshausen mit einer beschädigten Ampel und zwei Festnahmen: Ein alkoholisierter 17-Jähriger, der mit einer sechsköpfigen Gruppe unterwegs war, hatte sich mit seinem Körpergewicht an eine Ampel gehängt, wodurch jedoch die Haltevorrichtung abgebrochen war. Nach der schnellen Mitteilung einer Zeugin konnte eine hinzugeeilte Zivilstreife die flüchtende Gruppe stoppen und den 17-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Bei der anschließenden Kontrolle und Personalienfeststellung zeigte sich ein 15-Jähriger äußerst aggressiv und beleidigte die Polizisten aufs Übelste. Im weiteren Verlauf baute er sich vor den Beamten auf, pöbelte sie an und ließ sich auch durch seine Begleiter nicht beruhigen, weshalb auch er die Polizisten auf das Revier begleiten musste und dort von seiner Mutter abgeholt wurde. Zudem leiteten die Beamten gegen den 15-Jährigen aus Kaufungen eine Anzeige wegen Beleidigung ein.

Wie die eingesetzten Polizisten der Reviere Nord und Mitte berichten, hatte die Zeugin gegen 2 Uhr die Polizei alarmiert. Am Notruf schilderte sie, dass sich gerade ein Gruppe Jugendlicher an der Kreuzung Ihringshäuser Straße/ Ziegelei an der Ampelanlage zu schaffen machte. Die wenige Minuten später eingetroffenen Streifen konnten die Gruppe, bestehend aus drei Mädchen und drei Jungen im Alter zwischen 13 und 17 Jahren, in unmittelbarer Nähe stoppen. Die ersten Ermittlungen der Polizeibeamten ergaben, dass offenbar der 17-Jährige aus Kassel die Haltevorrichtung der Ampel beschädigt hatte, was er sogar freimütig zugab. Den dadurch entstandenen Sachschaden beziffern die aufnehmenden Polizisten auf rund 2.000 Euro. Gegen den Jugendlichen wird daher nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Während ein Atemalkoholtest bei dem 17-Jährigen etwa 1,5 Promille ergab, hatte der aggressive 15-Jährige einem Test zufolge etwa 0,9 Promille intus. Der 17-Jährige wurde im Anschluss an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Die weiteren Ermittlungen werden von den Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake

Pressesprecherin

Tel. 0561 - 910 1021



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell