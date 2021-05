Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zusammenstoß zwischen Motorrad und Rennrad

Arnsberg (ots)

Auf der Landstraße 685 am Ochsenkopf kollidierte am Montagabend ein Motorradfahrer mit einem Rennradfahrer. Beide Fahrer erlitten Verletzungen. Um 21.25 Uhr fuhr der 21-jährige Motorradfahrer von Arnsberg in Richtung Sundern. Als ihm der 25-jährige Radfahrer entgegenkam, kam es zu einer seitlichen Berührung zwischen dem unbeleuchteten Fahrrad und dem Motorrad. Der Motorradfahrer aus Sundern konnte anschließend mit leichten Verletzungen sein Fahrzeug anhalten. Der Bochumer Rennradfahrer stürzte und erlitt hierbei schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus.

