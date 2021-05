Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Brilon: Ein Zeuge verhinderte in der Nacht zum Mittwoch vermutlich einen Einbruch in eine Fabrik auf der Straße "Bleikaule". Gegen 01.45 Uhr sah der Zeuge vier Personen auf dem Firmendach. Die Täter waren über eine Leiter auf das Gebäude gestiegen. Als sie den Zeugen bemerkten, entfernten sie sich vom Dach. Der Mann informierte direkt den Polizeiruf 110. Noch vor dem Eintreffen der ersten Streifenwagen gelang den Tätern die Flucht. Eine genaue Personenbeschreibung liegt nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell