Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Glandorf: Unbekannte brechen in Jugendtreff ein - Polizei sucht Zeugen

Glandorf (ots)

Zwischen Freitagabend (19 Uhr) und Montagmorgen (7 Uhr) ist ein Jugendtreff in der Schulstraße ins Visier von Unbekannten geraten. Die Täter hebelten die Haupteingangstür des Gebäudes an der Ecke zum Prozessionsweg auf und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Aus dem Jugendtreff im Erdgeschoss nahmen die Diebe eine Spielekonsole inklusive Zubehör an sich. Bei dem Versuch, weitere Türen im Innern aufzuhebeln, scheiterten sie. Die Täter zerschlugen zudem mindestens eine Fensterscheibe und flüchteten schließlich in unbekannte Richtung vom Tatort. Die Polizei aus Georgsmarienhütte sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den unbekannten Tätern geben können. Sie werden gebeten, sich unter 05401/879500 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell