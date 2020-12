Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Nach Einbruchsversuch festgenommen

LudwigshafenLudwigshafen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Frankenthal und Polizeipräsidium Rheinpfalz

Ein aufmerksamer Zeuge meldete am 30.12.2020, gegen 01:30 Uhr, dass sich gerade zwei Personen an einem Imbisswagen in der Carl-Bosch-Straße zu schaffen machen würden. Als die Polizeibeamten kurz darauf vor Ort eintrafen, waren die beiden Täter, ein 40-Jähriger und ein 47-Jähriger, noch dort. Der 40-Jährige wollte zunächst fliehen, ließ sich nach Androhung des Distanzelektroimpulsgerät jedoch ebenfalls widerstandslos festnehmen.

Beide Männer wurden mit zur Dienststelle genommen. Sie sind bereits mehrfach wegen gleichgelagerter Delikte in Erscheinung getreten. Da der 40-Jährige über keinen festen Wohnsitz verfügt, verblieb er im Gewahrsam und wurde noch am gleichen Tag (11 Uhr) dem Haftrichter vorgeführt. Er wurde in einem beschleunigten Verfahren zu einer Freiheitsstrafe von fünf Monaten auf Bewährung sowie einer Geldauflage verurteilt.

