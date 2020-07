POL-VER: KORREKTUR (Änderung Fahrtrichtung) Schwerer Verkehrsunfall - Mann lebensbedrohlich verletzt ++ Schwelbrand gelöscht ++ Autoteile gestohlen ++ 13.000 Euro Schaden bei Unfall

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

KORREKTUR (Änderung Fahrtrichtung) Schwerer Verkehrsunfall - Mann lebensbedrohlich verletzt

Lilienthal. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstagabend gegen 21:15 Uhr auf der Kreisstraße 36. Ein 30 Jahre alter Autofahrer war auf der Moorender Straße in Richtung Kirchdamm unterwegs, als er nach derzeitigen Erkenntnissen vor der Einmündung stark bremste und die Kontrolle über den Wagen verlor. Das Auto kam nach links von der Straße ab und kollidierte nacheinander mit zwei Bäumen. Der 18-jährige Beifahrer wurde eingeklemmt und durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Wagen befreit. Er wurde lebensbedrohlich verletzt. Der 30-Jährige wurde schwer verletzt. Beide Männer wurden durch Rettungskräfte in Krankenhäuser gebracht. Hierbei kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung des Mannes. Die Entnahme einer Blutprobe wurde daraufhin veranlasst. Die Polizei hat nun ein Strafverfahren eingeleitet und die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die Moorender Straße vollständig gesperrt. Das Auto wurde zudem abgeschleppt.

Schwelbrand gelöscht

Ritterhude. Einen Schwelbrand im Dach eines gewerblich und privat genutzten Gebäudes löschten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr am späten Dienstagnachmittag in der Stader Landstraße. Gegen 17 Uhr wurde ein Bewohner im Obergeschoss auf die Rauchentwicklung aufmerksam und verließ gemeinsam mit seinem 1-jährigen Kind die Wohnung. Das Kind wurde vorsorglich durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr löschte den Brand im Dach. Das Haus kann weiterhin genutzt werden. Die Bundesstraße 74 war für die Dauer des Einsatzes gesperrt. Eine Spezialisierte Tatortgruppe der Polizei hat noch während der Löscharbeiten die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Autoteile gestohlen

Osterholz-Scharmbeck. Zu einem Diebstahl von Autoteilen kam es in der Nacht zu Dienstag zwischen 23 Uhr und 5 Uhr in der Drosselstraße. Der Wagen war auf einem großen Parkplatz zwischen der Drosselsstraße und der Bundesstraße 74 abgestellt. Bislang Unbekannte verschafften sich zunächst gewaltsam Zugang zu dem grauen Auto und bauten im Anschluss diverse Bedieneinrichtungen aus. Der Schaden beträgt rund 5000 Euro. Die Polizei hat nun ein Strafverfahren eingeleitet und sucht nach Zeugen, die verdächtige Personen oder Umstände wahrgenommen haben. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04791-3070 bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck zu melden.

13.000 Euro Schaden bei Unfall

Worpswede. Rund 13.000 Euro Schaden entstanden am Dienstagmittag bei einem Verkehrsunfall in der Osterweder Straße. Ein 43 Jahre alter Lkw-Fahrer war auf der Landesstraße 153 in Richtung Hembergstraße unterwegs, als er an einem rechtsseitig geparkten Lkw vorbeifahren wollte. Aufgrund von Gegenverkehr lenkte er nach derzeitigen Erkenntnissen auf die rechte Fahrspur zurück, kam jedoch nicht mehr rechtzeitig hinter dem geparkten Lkw zum Stehen und verursachte einen Zusammenstoß mit diesem. Hierdurch entstand Sachschaden. Aufgrund der starken Beschädigungen konnte der Lkw des 43-Jährigen die Fahrt nicht fortsetzen.

