Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Mehrere Sachbeschädigungen durch Graffitis in der Innenstadt + Kind bei Unfall leicht verletzt + Einbruch + Lagerfeuer gelöscht

Landkreis Verden (ots)

Mehrere Sachbeschädigungen durch Graffitis in der Innenstadt

Verden. Ermittlungen aufgrund mehrerer Sachbeschädigungen durch Graffitis leitete die Polizei in Verden am Montag ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen brachten bislang Unbekannte zwischen Sonntagabend und Montagmorgen an Häuserfassaden oder an Gegenständen im Bereich Predigerstraße, Große Straße, Nagelschmiedestraße sowie an einem Gebäude am Nikolaiwall rote Farbe an. Der dadurch entstandene Schaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die verdächtige Personen oder Umstände wahrgenommen haben. Diese können sich unter der Rufnummer 04231-8060 bei der Polizei in Verden melden.

Kind bei Unfall leicht verletzt

Verden. Ein 11 Jahre altes Kind wurde bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag leicht verletzt. Ein 53 Jahre alter Autofahrer beabsichtigte von einem Grundstück in die Straße "Hohe Leuchte" einzubiegen, als es zum Zusammenstoß mit dem auf dem Gehweg fahrenden Kind kam. Hierbei wurde das Kind leicht verletzt und es entstand ein Schaden von rund 300 Euro. Neben der Polizei war vorsorglich ein Rettungswagen vor Ort eingesetzt.

Einbruch in Praxis ohne Diebesgut

Achim. Zu einem Einbruch in eine Praxis kam es zwischen Freitagabend und Montagvormittag in der Bremer Straße. Bislang Unbekannte öffneten zunächst gewaltsam ein Fenster und durchsuchten im Anschluss die Räumlichkeiten der Praxis. Diebesgut wurde nach ersten Erkenntnissen nicht erlangt. Es entstand ein Schaden von rund 200 Euro. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die verdächtige Personen oder Umstände wahrgenommen haben. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04202-9960 bei der Polizei in Achim zu melden.

Lagerfeuer gelöscht

Achim. Aufgrund eines Lagerfeuers in einem Naturschutzgebiet im Bereich der Straße "In den Bergen" wurden die Polizei und die Freiwillige Feuerwehr am Montagnachmittag alarmiert. Nach derzeitigen Erkenntnissen entzündete ein 26-Jähriger das Lagerfeuer in einer Bunker-Ruine. Dem Mann sprachen die Beamtinnen und Beamten einen Platzverweis aus und leiteten Ermittlungen ein. Zum vollständigen Löschen des Brandes wurde die Freiwillige Feuerwehr hinzugerufen.

