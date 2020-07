Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Roller und Fahrrad geklaut

Kaiserslautern (ots)

Diebe haben sich in der Martin-Luther-Straße einen Roller unter den Nagel gerissen. Der Tretroller verschwand am Dienstagvormittag. Er gehörte einem 12-jährigen Jungen.

Der Vater des Kindes meldete den Diebstahl am Donnerstag. Er gab an, dass der Roller seines Sohnes zwischen den beiden Schulen der BBS 2 und des Albert-Schweitzer-Gymnasiums an einem Fahrradständer abgestellt war. Unbekannte Täter nahmen ihn zwischen 8.45 und 12 Uhr mit. Es handelt sich um einen Roller der Marke Schildkröt, Modell Stunt Scooter, Typ Kickless Forrest.

Gesucht wird auch ein Fahrrad, das am Donnerstagnachmittag am Stiftsplatz gestohlen wurde. Der Eigentümer hatte es gegen 15.50 Uhr an der Hauswand eines Restaurants abgestellt und war - ohne das Rad abzuschließen - kurz weggegangen. Als er nach einer knappen Viertelstunde zurückkam, war das Fahrrad nicht mehr da.

Der 22-Jährige suchte die ganze Umgebung ab und fragte auch Passanten, ob sie den Dieb gesehen hätten - aber leider ohne Erfolg. Von dem gestohlen Rad ist nur bekannt, dass es sich um ein Herren-Mountainbike mit grünem Rahmen gehandelt hat.

Zeugen, die möglicherweise gesehen haben, wer den Roller oder das Fahrrad an sich nahm und damit davonfuhr, oder die wissen, wo der Tretroller oder das Mountainbike jetzt stehen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 bei der Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße zu melden. |cri

