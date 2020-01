Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Exhibitionist nach Zeugenhinweisen festgenommen

Gelsenkirchen (ots)

Am 25. Januar 2020 gegen 14:15 Uhr wurde der Polizei ein Exhibitionist in einer Kleingartenanlage an der Plutostraße im Ortsteil Bulmke-Hüllen gemeldet. Dieser wurde von einem Zeugen verfolgt, nachdem sich der Täter zuvor einer Frau in Scham verletzender Weise gezeigt hatte. Der 33-jährige Gelsenkirchener konnte im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen durch einen Diensthundführer der Polizei kurz vor dem Verlassen der Kleingartenanlage angetroffen werden, wo er vom Zeugen festgehalten wurde. Da sich der Täter aggressiv verhielt wurde der Einsatz des Diensthundes angedroht. Danach konnte er zu Boden gebracht und fixiert werden. Anschließend wurde der Beschuldigte zur Verhinderung weiterer Straftaten in das Polizeigewahrsam gebracht. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Leitstelle

EPHK Wieschermann

Telefon: 0209/365 2160

E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell