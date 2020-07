Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Zeugen nach Diebstahl in Supermarkt gesucht

Langwedel (ots)

Zu einem Diebstahl kam es am Samstagvormittag gegen 9:30 Uhr in einem Supermarkt, der im Bereich Große Straße Ecke Spiridonweg liegt. An der Kasse stellte die Geschädigte fest, dass ihre Geldbörse aus einem Fach ihres Trolleys entwendet wurde. Nach ersten Erkenntnissen wurde diese während des Einkaufs unbemerkt von einem Mann herausgenommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte der Mann circa 1,80 Meter groß und schlank sein. Zum Tatzeitpunkt war er mit einem weißen T-Shirt mit Aufschrift, einer hellblauen Jeans, dunklen Schuhen, einer blauen Cap, einer Sonnenbrille sowie einer hellen Mund-Nasen-Bedeckung bekleidet.

Mögliche Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04232-7617 bei der Polizeistation Langwedel zu melden.

Die Polizei empfiehlt in diesem Zusammenhang, Wertgegenstände dicht am Körper zu tragen, möglichst in einer verschlossenen Innentasche. Weitere Präventionstipps sind unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/ zu finden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sarah Humbach

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell