Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen-Dagersheim: Schlüssel aus Pkw gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Samstag gegen 20:00 Uhr in der Straße Im Rübländer in Böblingen-Dagersheim einen Schlüsselbund aus einem Smart. Der Besitzer hatte wegen eines technischen Defekts den Wagen laufen lassen und war kurz in seiner Wohnung. Als er zurückkehrte hatte ein Unbekannter die Schlüssel aus dem Fahrzeug gestohlen. Das Polizeirevier Böblingen ermittelt und nimmt unter Tel. 07031 13 2500 Zeugenhinweise entgegen.

